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Camide namaz kılarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Isparta#Yalvaç#Kalp Krizi
Camide namaz kılarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 12:41

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde camide namaz kılarken kalp krizi geçiren Barış Aşık, hayatını kaybetti. Barış Aşık'ın kalp krizi geçirdiği anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 14 Nisan günü Yalvaç ilçesindeki Devlethan Camii'nde meydana geldi. Akşam namazı için camiye giden Barış Aşık, cemaatle birlikte namaz kılarken bir anda yere yığıldı. Aşık'ın yanında bulunan 2 kişi, müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Barış Aşık, kaldırıldığı Yalvaç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Camide namaz kılarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Aşık'ın cenazesi 15 Nisan'da vefat ettiği Devlethan Camii'nde kılınan namazın ardından Kızılca Mahallesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Aşık'ın kalp krizi geçirdiği anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cemaatle saf tutan Aşık'ın ayaktayken bir anda yere yığıldığı, yanındaki 2 kişinin ise ona müdahalede bulunduğu görülüyor.

Camide namaz kılarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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#Isparta#Yalvaç#Kalp Krizi

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