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Cam silen kadının 5'inci kattan düşme anı kamerada

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#Ordu#Altınordu#Cam Silme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 16:38

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cam silerken 5'inci kattan düşen Nazan Başkaya (29) ağır yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik için kayınvalidesinin 5’inci kattaki evine giden 2 çocuk annesi Nazan Başkaya, cam silerken dengesini kaybedip düştü.

Cam silen kadının 5inci kattan düşme anı kamerada

Toprak zemine düşen Başkaya, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Cam silen kadının 5inci kattan düşme anı kamerada

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkaya, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Cam silen kadının 5inci kattan düşme anı kamerada

Başkaya’nın düştüğü an, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cam silen kadının 5inci kattan düşme anı kamerada

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#Ordu#Altınordu#Cam Silme

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