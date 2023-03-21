Cam kapıya çarpan eski Ülkü Ocakları Bölge Başkanı yaşamını yitirdi

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Olay, 19 Mart günü öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı Muzaffer Uslu, kendine ait restoranda cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan cam parçaları, Uslu'nun üzerine düştü. İhbarla gelen sağlık ekipleri, çok kan kaybettiği belirlenen Uslu'yu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Uslu, dün akşam hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.