Çalıştığı otelde pet şişede su sandığı mermer cilasını içen Özde Çivici'den acı haber

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Olay, 27 Aralık akşamı Selçuk ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici, iş yerinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinin tanıtım broşürlerini dağıtıp odasına geldi. Burada pet su şişesi içerisindeki şeffaf sıvıyı su sanarak içen Çivici, bir süre sonra fenalaştı. Otel personelinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Çivici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çivici’nin ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğuldu.

İÇİNDE SU VE MERMER CİLASI OLAN PET ŞİŞELER YAN YANAYMIŞ

Organlarının büyük hasar gördüğü belirtilen Özde Çivici'nin içtiği sıvının, mermer cilası olduğu iddia edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otelde yaptığı incelemede içerisinde su ve mermer cilası bulunan pet şişelerin yan yana olduğunu belirlediği bildirildi.

Özde Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu kaydedildi.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Özde Çivici'nin cenazesi, ilçedeki Tahsinağa Camii'ne getirildi. Çivici, burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Selçuk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çivici'nin acılı babası Adnan Çivici, "Acımız var. Hepimiz mahvolduk. Bu konuyla ilgili dile getirmek istediğim bir şey yok" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.