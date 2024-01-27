Çalıntı otomobillerle hırsızlık yaptılar: 2 şüpheli gözaltına alındı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 23 Ocak Salı günü Başakşehir'de Ö.K.'ye ait çalıntı bir otomobilin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan otomobille bir gün sonra Esenler'de bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin çalıntı plaka takılı çalıntı otomobille iş yerine geldikleri, kepengi kırarak içeri girdikleri görüldü. Şüphelilerin içerde buldukları sigara ve tekel ürünlerini geldikleri araca yükledikten sonra kaçtıkları belirlendi.