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Çalıntı otomobillerle hırsızlık yaptılar: 2 şüpheli gözaltına alındı

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#Otomobil#Hırsızlık#İstanbul
Çalıntı otomobillerle hırsızlık yaptılar: 2 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 09:45

İstanbul'da çaldıkları otomobillere sahte plaka takarak iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 23 Ocak Salı günü Başakşehir'de Ö.K.'ye ait çalıntı bir otomobilin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan otomobille bir gün sonra Esenler'de bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin çalıntı plaka takılı çalıntı otomobille iş yerine geldikleri, kepengi kırarak içeri girdikleri görüldü. Şüphelilerin içerde buldukları sigara ve tekel ürünlerini geldikleri araca yükledikten sonra kaçtıkları belirlendi.

Çalıntı otomobillerle hırsızlık yaptılar: 2 şüpheli gözaltına alındı



Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip ettiği şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olaya karışan Haydar A. (30) ile Esra K. (30) Esenler'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Haydar A.'nın daha önceden 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Haydar A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Esra K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Otomobil#Hırsızlık#İstanbul

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