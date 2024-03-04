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Çalılıkta bulunan cesedin kimliği belli oldu

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#Antalya#Ayşe Dilek#Polis
Çalılıkta bulunan cesedin kimliği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 10:43

Antalya'da çalılıkta otların arasında cesedi bulunan kadının, Ayşe Dilek (44) olduğu belirlendi. Vücudunda kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta 2 Mart günü saat 10.30 sıralarında bisikletiyle yem almaya giden Ahmet Üresin, çalılıkta otların arasında insan ayağı gördü. Üresin, yanına gittiği eniştesinden yardım isteyip, birlikte geri döndü. Üresin ve eniştesi, geldikleri alanda kadın cesediyle karşılaşınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 40'lı yaşlarda olan, üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedi ilk fark eden Ahmet Üresin, "Bisikletle yem almaya gidiyordum. Yoldan geçerken otluk alanda çorap giyili bir ayak gördüm. Oradan da eniştemin yanına gittim, 'Gel gidip bakalım' dedim. Sonra onunla ayağı gördüğüm yere geldik. Kadın cesedini görünce polisleri aradık. 10-15 dakika sonra polis geldi" dedi.

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Çalılık alanda cesedi bulunan kadının, Ayşe Dilek olduğu belirlendi. Vücudunda darp, kesici alet ya da kurşun izi bulunmayan Dilek'in kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

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#Antalya#Ayşe Dilek#Polis

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