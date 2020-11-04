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VAN (İHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Çaldıran’da ot yangını

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Çaldıran’da ot yangını
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Van’ın Çaldıran ilçesinde kışın hayvanlara verilmek üzere istiflenen ot yığını yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde ilçenin Kilimli Mahallesi’nde meydana geldi. Ekrem İpekli’ye ait istiflenen ot yığını, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri zamanında müdahale ederek kontrol altına aldı. Alevler söndürülürken, ot yığını ise kullanılamaz hale geldi.

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