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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 10:46 | Son Güncelleme:

Çaldıkları otomobili böyle ittiler

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Çaldıkları otomobili böyle ittiler
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AVCILAR’da çaldıkları otomobil arızalanan şüpheliler benzin istasyonunda aracı itti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Firuzköy Mahallesi’nde otomobil çalan 3 kişi araç ile bir süre dolaştıktan sonra yakıtının bittiğini düşünerek yakındaki akaryakıt istasyonuna gitti. Araca yakıt almalarına rağmen otomobili çalıştıramayan şüpheliler otomobili iterek buradan uzağa götürmek istedi. İki kişi otomobili iterek akaryakıt istasyonundan biraz uzakta terk ederek bıraktı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini tespit ettikleri İ.M. isimli şüpheliyi Yeşilkent Mahallesi’nde yakaladı. Sorguya alınan şüpheliden elde edilen bilgiler doğrultusunda hırsızlık olayının diğer şüphelileri E.B. ve A.G. olduğu belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden E.B.’yi Esenyurt’taki bir parkta dolaşırken fark etti. Kısa süren kovalamaca ardından bu şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan şüphelilerin benzin istasyonunda otomobili ittikleri anlar kameralara yansıdı.


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