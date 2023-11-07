×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

'Çakmak' nedeniyle tartıştığı kişinin babasını tabancayla vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Keçiören#Çakmak
Çakmak nedeniyle tartıştığı kişinin babasını tabancayla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 23:01

Ankara'nın Keçiören ilçesinde H.E., çakmak istediği ve tartıştığı kişinin olay yerine gelen babası M.Y.'yi tabancayla yaraladı. M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.E. ise tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi, Seval Caddesi üzerinde gerçekleşti. H.E., iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiden çakmak istedi. Daha sonra ise ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, babası M.Y.'yi arayıp, olay yerine çağırdı. Baba M.Y., akrabaları S.Y. ve İ.M.K.'yı da yanına alarak, oğlunun çağırdığı yere gitti. M.Y., S.Y. ve İ.M.K.'nın da olay yerine gelmesiyle devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. H.E., belinden çıkardığı tabancayla M.Y.'ye ateş etti. M.Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

2 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

M.Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, H.E. ile ona saldırmaya çalışan S.Y. ve İ.M.K., gözaltına alındı.Tedaviye alınan M.Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.Y. ve İ.M.K. serbest bırakıldı, H.E. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Keçiören#Çakmak

BAKMADAN GEÇME!