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Çakıroğlu cinayetinde ceza yağdı

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#Fırat Yılmaz Çakıroğlu#İzmir#Cinayet
Çakıroğlu cinayetinde ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 07:00

İzmir’de Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun (24) öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan Cihat Babatonguz (33), 3 farklı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan davada Nurullah Semo, 'kasten öldürme' ve ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çakıroğlu’nun avukatları, olay sırasında Cihat Babatonguz’un da Semo’nun yanında olduğu gerekçesiyle mahkemeye müracaatta bulundu. Avukatların talebini haklı bulan 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cihat Babatonguz hakkında soruşturma başlattı. Açılan davada mahkeme heyeti, Babatonguz’u ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde öldürmeye iştirak’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına hükmetti. Ayvalık Adliyesi’nden davaya SEGBİS ile katılan Cihat Babatonguz, kararı duyunca kaçmaya çalıştı. Babatonguz, polis tarafından gözaltına alındı.

 

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#Fırat Yılmaz Çakıroğlu#İzmir#Cinayet

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