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ANKARA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Cahit Kayra hayatını kaybetti

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Cahit Kayra hayatını kaybetti
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Eski Bakan, milletvekili ve bürokrat Ömer Cahit Kayra 104 yaşında yaşamını yitirdi.

1917 doğumlu olan Kayra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi, devletin çeşitli kademelerinde bürokratlık yaptıktan sonra 1973 yılında CHP’den milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Kayra, Bülent Ecevit başkanlığında kurulan 37. hükümette de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlendi. Kayra’nın ayrıca edebiyat ve araştırma alanlarında basılmış 30’dan fazla kitabı bulunuyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Kayra’nın vefatının ardından paylaştığı mesajda “Eski Bakanlarımızdan, değerli bürokrat, siyaset ve devlet adamı Ömer Cahit Kayra’nın vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Ömer Cahit Kayra’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi. 

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