Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı

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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan polis noktasına dün saat 11.35 sıralarında silahlı saldırısı girişimi düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis memuru 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından adliye ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Adliyenin metrobüs tarafı olan D kapısı önünde kimlik sorgulaması yapılırken, adliye meydanında bir çok polis aracı ve TOMA bekletiliyor. Çok sayıda polisin ise devriye yaptığı görüldü.