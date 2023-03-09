Çadırlardan konteynere 2 ayda geçilecek

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CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına Gaziantep Nurdağı’nda konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremden 2 saat sonra deprem bölgelerine ulaştıklarını belirten Kurum, ilk adımın arama kurtarma olduğunu söyledi. Aynı zamanda çadır kurulumunun başladığını belirten Kurum, “360 binin üzerinde çadır AFAD’ın koordinasyonunda kuruldu. Çadırdan sonraki adım geçici konteyner kentler. Yığma malzemeden, çelikten, prefabrikten yapıyoruz. Tüm depremzedeleri 2 ay içinde bu alanlara taşıyacağız” dedi.

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Hasar tespit çalışmalarına da değinen Kurum, “Şu an itibarıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis olmak üzere 5 ilimizde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Diğer illerimizde de yüzde 80-90 seviyelerindeyiz. Birkaç gün içerisinde tamamlayacağız. Deprem bölgesindeki illerimizde 5 milyon 10 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 701 bin binada inceleme yaptık. Bunlardan 817 bin 748 bağımsız bölüm olan 277 bin 971 binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu tespit ettik” dedi.

KALICI KONUTLAR BAŞLADI

Kurum, “Orta hasarlı konutları da eklediğimizde toplamda 653 bin 178 konut inşa etmiş olacağız. Her ilimizde farklı master planları var. Süreci ikiye ayırdık. Yerinde ve rezerv alanda. Zemini uygun olan yerde, eğer yerinde yapılması uygunsa 3-4 katlı şeklinde olacak. Kent merkezlerinde tarihi yapıları da ayağa kaldıracağız. Yerinde yapılması uygun olmayan alanları rezerv alana taşıyacağız” dedi. 2 ay içerisinde 309 bin konutun yapımına başlayacaklarını belirten Kurum, yeni konutların 1 yılda teslim edileceğini dile getirdi.

ARTÇI DEPREM ENGEL DEĞİL

Bakan Kurum artçı depremlerin yeni inşaat yapımına engel olmadığına dikkat çekti. Kurum, “Zemin etüdü doğru yapıldığı, zemin dayanaklılığı iyi tespit edildiği, zeminde yeterli güçlendirme olduğu takdirde ve en önemlisi fay hatlarından uzakta yer seçildiği takdirde o bölgede inşaatları yapabiliriz. Şayet artçı depremler nedeniyle döktüğümüz beton ve kalıplarda herhangi bir hasar veya çatlak meydana gelirse çok hızlı bir şekilde çeşitli bazı tekniklerle onarımı yapılır” ifadelerini kullandı.

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KİRA YARDIMI 3 BİN 500 TL’YE ÇIKTI

Kentsel dönüşümde verilen kira yardımlarını arttırdıklarımı müjdeleyen Bakan Kurum, “İstanbul’da 1500 lira olan kira desteğimizi 3.500 TL’ye çıkardık. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da 3.000 TL’ye, diğer büyükşehirlerimizde 2.500 TL’ye, diğer illerimizde ise 2.000 TL’ye çıkardık. Yeni rakam nisandan itibaren geçerli olacak” dedi. Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dönüşüme ilişkin yeni destekleri de cumartesi günü açıklayacağını kaydetti.

TOKİ BİNALARI AYAKTA KALDI

Deprem bölgesinde yaklaşık 143 bin TOKİ konutu olduğunu belirten Bakan Kurum, “Hasar görse de bir tek binamız yıkılmadı, bir kişinin burnu kanamadı. TOKİ binaları neden yıkılmadı? Bunun tek bir cevabı var. Sağlam zemin ve doğru teknik” dedi.

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İSTANBUL’UN DÖNÜŞÜM PLANI HAZIR

İstanbul’da 1.5 milyon riskli konut olduğunu belirten Kurum, dönüşüm için yol haritasını hazırladıklarını söyledi. Kurum, “500 bin konut Anadolu, 500 bin Avrupa yakasında kurulacak rezerv alana taşınacak. 130 milyon metrekare alan gerek ve biz bunun hazırlığını yaptık. Cumhurbaşkanımız detayları açıklayacak. 500 bin konut da yerinde dönüşecek. Yoğun yapılaşma olan yerde yıkılıp aynısı yapılmayacak. Toplanma alanı, yeşil alan ayrılacak. Mesela Esenler’in kuzeyinde askeri bir alanı hazırlıyoruz. Bu alana 70-80 bin konut yapacağız. Başakşehir’de, Bağcılar’da, Sultangazi’de riskli evler bu alana taşınacak. Hedefimiz bu süreçleri 5 yılda tamamlamak. İstanbul’a hiçbir şekilde ek nüfus gelmeyecek. Buradaki hedefimiz İstanbulumuzun mevcut merkezi nüfusunu deprem riski daha az olan çeperlere doğru dağıtmak” dedi.

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İŞTE TOKİ’NİN BÖLGEYE YAPACAĞI KONUTLAR