Çadırdan tıp fakültesine... Türkiye 18’incisi oldu

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Doktor olma hayali kuran Yusuf Yıldız (18), yüz yüze eğitimin aksaması nedeniyle okuluna gidemedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Yıldız, çadırda zor şartlar altında ders çalışmaya devam etti. Yıldız, bir dershaneden aldığı destekle hazırlıklarını sürdürdü. Yusuf Yıldız, 17 Haziran'da girdiği TYT'de ek puanla Türkiye 18'incisi oldu. AYT'de ise sayısalda 528 puan alan Yıldız, büyük mutluluk yaşadı. Yu-suf Yıldız, 6'ncı sıra tercihi olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti.