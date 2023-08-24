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Çadırdan tıp fakültesine... Türkiye 18’incisi oldu

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#Hatay#İskenderun#Yusuf Yıldız
Çadırdan tıp fakültesine... Türkiye 18’incisi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 07:00

DEPREMDE Hatay İskenderun’daki evleri ağır hasar gören 7 çocuklu Yıldız ailesi, çadırda yaşamaya başladı.

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Doktor olma hayali kuran Yusuf Yıldız (18), yüz yüze eğitimin aksaması nedeniyle okuluna gidemedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan Yıldız, çadırda zor şartlar altında ders çalışmaya devam etti. Yıldız, bir dershaneden aldığı destekle hazırlıklarını sürdürdü. Yusuf Yıldız, 17 Haziran'da girdiği TYT'de ek puanla Türkiye 18'incisi oldu. AYT'de ise sayısalda 528 puan alan Yıldız, büyük mutluluk yaşadı. Yu-suf Yıldız, 6'ncı sıra tercihi olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. 

Çadırdan tıp fakültesine... Türkiye 18’incisi oldu

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#Hatay#İskenderun#Yusuf Yıldız

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