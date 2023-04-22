Çadırda buruk bayramlaşma... Deprem bölgesinde acı, hüzün ve sevinç bir arada

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Üst üste meydana gelen depremlerle büyük yıkım yaşanan 11 ilde Ramazan Bayramı buruk başladı. Hürriyet ekibi olarak Hatay’da çadırkentlere bayram ziyareti yaptık. Sabahın erken saatlerinde çadırkentlerde hareketlilik başladı. Çocuklar en güzel elbiselerini giydi, çadırlarda kahvaltı sofraları kuruldu. Eller öpülüp, harçlıklar alındı. Yan yana çadırlarda yaşayan aileler, birbirlerine bayram ziyaretine gitti. Önünden geçtiğimiz her çadırda yaşayan aileler, bizi davet etti. Misafir olduğumuz çadırlarda önce kolonyalar uzatıldı, ardından bayram şekerleri ikram edildi. Kahve ve çaylar servis edildi. Zor şartlarda yaşamlarını sürdüren aileler, “Buruk ve hüzünlü” olsalar da bayram geleneğini çadırkentlere taşıdı. Çadır çadır gezerek büyüklerinin bayramlarını kutlayan çocuklar, içeride kurulan oyun alanlarında eğlendi.





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ACIMIZ ÇOK TAZE

Depremzedelerden Bülende Görüroğlu, “Nerede eski bayramlar denilirdi ya şimdi bizim için bu daha geçerli. Bir önceki bayramı evlerimizde, mahallelerimizde, ailemizle, komşularımızla kutluyorduk. Yakınlarımızı kaybettik, evlerimiz yıkıldı. Aileler dağıldı. Şimdi buruk bir şekilde bayramı kutluyoruz. Acımız çok taze. Çadırlarda yaşıyoruz, bu acılar arasında, bu ortamda ne kadar bayram yaşanıyorsa, biz de o kadar yaşıyoruz” derken, Suzan Şörtoğlu ise “Hüzünlü bir bayram yaşıyoruz, kafamızı kaldırdığımızda enkaz görüyoruz, her yer harabe. Büyük acılar yaşadık. Çadırda sabah uyandıktan sonra çocuklarımızı giydirdik, büyüklerin ellerini öptük. Kahvaltı sofrası hazırladık. Buruk da olsa kendi aramızda bayramlaşmayı yaptık”sözleriyle özetledi duygularını. Eşi, 4 çocuğuyla çadırda yaşayan Mustafa Fidancı, “Allah kimseye yaşatmasın, zor bir şey. Zor günler geçirdik, geçiriyoruz. Ama buna şükür, bugün hayattayız, kayıplarımız olsa da bugün ailemizle bir aradayız. Birbirimize sarılarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Çadırda yaşasak da bugün sabah erken uyandık, sabah namazına gittik. Bayramlaştık, çocuklara harçlık verdim, el öptürdüm” dedi.

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BİZ SİZSİZ NASIL BAYRAM YAPARIZ









Deprem bölgesinde vatandaşlar bayram sabahı mezarlıklara giderek, kaybettikleri yakınlarını ziyaret etti. En fazla can kaybının yaşandığı Hatay’da sabahın ilk saatlerinden itibaren depremde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği Narlıca Mezarlığı doldu. Dua edip, gözyaşı döken depremzedeler, yakınlarının mezarlarına çiçekler bıraktı. Yakınlarının mezar taşlarına sarılan bazı ailelerin feryatları ise yürek burktu. Acıların tekrar tazelendiği mezarlık ziyaretinde, yakınını kaybedenlerin birbirlerini teselli etmeye çalışması dikkat çekti. Bazı aileler, acılarını unutarak gözyaşı döken diğer ailelere destek olmaya çalıştı. Küçük yaştaki çocuklarını kaybeden aileler ise, çocukların mezarlarına kişisel eşyaları ve sevdikleri oyuncukları koydu.





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HÜRRİYET’TEN BAYRAM ZİYARETİ

Hatay’daki çadır kentte biz de bayramlaşmaya katıldık, çadırlarda kurulan bayram sofralarına konuk olduk.



