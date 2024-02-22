Caddede yÃ¼rÃ¼rken silahla vurulan genÃ§, hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Olay, dÃ¼n gece, Midyat ilÃ§esi Seyfettin GÃ¼neÅŸtan Caddesiâ€™nde meydana geldi. Hasan OÄŸuz, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸilerin tabancayla ateÅŸ etmesiyle yaralandÄ±. Ä°hbarla olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YapÄ±lan kontrolde OÄŸuz'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. OÄŸuzâ€™un cansÄ±z bedeni otopsi iÃ§in Midyat Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, olaydan sonra kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli ya da ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â Â