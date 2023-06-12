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Cadde’de koşu coşkusu

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy Belediyesi#Caddebostan Sahili#Cadde 10K-21K Koşusu
Cadde’de koşu coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

Kadıköy Belediyesi tarafından Caddebostan Sahili’nde düzenlenen Cadde 10K-21K Koşusu dün yapıldı.

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10 km, 21 km, paten ve çocuk koşusu klasmanlarında düzenlenen yarışlara yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Sabah erken saatlerde Çetin Emeç Bulvarı üzerinde toplanan koşuculara yarış öncesi Kadıköy Belediye’since su ve meyve verildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından başlama işareti verilen paten yarışında, kadınlarda Sudenur Özdemir, erkeklerde Ahmet Kepur birinci oldu. 21K koşusunda kadınlarda Dilan Atak, erkeklerde Fetene Alemu Regasa birinci olurken, 10K koşusunda ise kadınlarda Fatma Arık, erkeklerde Laban Kımkembol birinci sırada tamamladı. Kazanan yarışmacılar ödüllerini Başkan Odabaşı’nın elinden aldı. 

Cadde’de koşu coşkusu

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#Kadıköy Belediyesi#Caddebostan Sahili#Cadde 10K-21K Koşusu

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