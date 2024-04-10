Cadde üzerinde silahlı çatışma: 2 ölü 2 yaralı

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Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. İki taraf da silahlarını çekerek karşılıklı birbirlerine ateş etti. 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Orhan Yıldız (20) ve Mehmet Ateş (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Hakkı Y. (38) ve kardeşi S.Y.’nin (25) ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. Hakkı Y.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kağıthane Kaymakamlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Emniyet ekiplerimizin olay yerinde yaptığı incelemede 40 boş kovan bulunmuş olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.