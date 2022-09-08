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ByLock'un sahibi itirafçı oldu ceza almadı

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#Bylock#FETÖ#Alparslan Demir
ByLockun sahibi itirafçı oldu ceza almadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:00

ByLock’un lisans sahibi David Keynes 15 yıl hapisle yargılandığı davada, ‘etkin pişmanlık hükümlerinden’ faydalanınca ceza almadı.

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes (Alparslan Demir), yurtdışından Türkiye’ye gelerek itirafçı olmuştu. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Keynes, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın dünkü karar duruşmasına avukatları ile birlikte katıldı. Duruşmada son sözü sorulan David Keynes, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirterek beraatini talep etti. Keynes’in avukatı da, “Müvekkilim bazı hatalara düşmüştür. Anlattıklarının tamamı gerçeğe uygundur. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu. Mahkeme heyeti, ABD’den gönüllü olarak gelen David Keynes’in örgütün yapısı ve çevresinde işlenen suçlar ile ilgili bilgi verdiğini belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına hükmetti. Mahkeme, Keynes hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

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AMERİKA’YA DÖNECEĞİM

Duruşmanın ardından açıklama yapan David Keynes, “Bu karar tabii ki mutluluk verdi. Amerika’ya 2 hafta içinde döneceğim” dedi.

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#Bylock#FETÖ#Alparslan Demir

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