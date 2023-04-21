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Buzları eriyen Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü

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#Çıldır Gölü#Göçmen Kuşlar#KUŞ
Buzları eriyen Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 11:09

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, baharla birlikte göçmen kuşların akınına uğradı. Göl, başta Van Gölü martısı olmak üzere, pelikan, yaban kazı, karabatak gibi kuş türleriyle doldu.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliğini taşıyan Çıldır Gölü, kışın ayrı, yazın ayrı bir güzel. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, kış aylarında donan yüzeyiyle yerli ve yabancıların ilgisini çekerken, baharla birlikte göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Soğuk sebebiyle yüzeyi kaplayan kalın buz tabakasının baharla birlikte çözüldüğü göle, Van Gölü martısı başta olmak üzere tepeli pelikan, kaz, yeşilbaşlı ördük, angut, 4-5 çeşit karabatak ile bölgede ilk kez görülen çeşitli kuş türleri geldi.

Buzları eriyen Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü

Çıldır Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç, baharla birlikte çeşitli kuş türlerinin gölü mesken tuttuğunu söyledi.

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Bölgedeki Kuyucuk Gölü'nün kuruması sonrası burada kuluçkaya yatan kuşların da Çıldır Gölü'ne geldiğini belirten Yüksel Kılıç, "Şu anda tahminen 20'ye yakın kuş türünde binlerce kuş göle geldi. Kuşların rahatsız olmamaları için biz de çok titiz davranıyoruz. Gerek kuşların yoğun oldukları adalar bölgesi ile sazlık alanlarda geçişleri sınırlı tutuyoruz. Kuşlar rahatsız olmasın diye biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda tepeli pelikan, kaz, Van Gölü martısı, yeşilbaşlı ördek, 4-5 çeşit angut, karabatak türü kuşların yanı sıra şimdiye kadar bizim görmediğimiz kuş türleri de gölde bulunuyor" diye konuştu.

Buzları eriyen Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü

Buzları eriyen Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü

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#Çıldır Gölü#Göçmen Kuşlar#KUŞ

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