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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 23:15 | Son Güncelleme:

Büyüleyici görüntüleri vali paylaştı: 'Var mısınız?'

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Büyüleyici görüntüleri vali paylaştı: 'Var mısınız?'
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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü’nün drone görüntüleri hayran bıraktı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" dedi.

Göller Bölgesi’nin merkezi Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan 1463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, her yıl binlerce kuşu misafir ediyor. Başta flamingolar olmak üzere angıt, uzunbacak, kılıçgaga, düdükçün ve kumkuşları gibi toplamda 141 türden binlerce kuşu görmenin mümkün olduğu Yarışlı Gölünün drone görüntüleri hayran bıraktı.

Büyüleyici görüntüleri vali paylaştı: Var mısınız


Doğanın bin bir türlü renklerini içinde barındıran gölün flamingolar eşliğinde ortaya çıkardığı görüntüleri Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından paylaştı.

Büyüleyici görüntüleri vali paylaştı: Var mısınız

Vatandaşları Covid-19 sürecinden sonra flamingoların dansını izlemek üzere Yarışlı Gölü’ne davet eden Vali Ali Arslantaş, "Burdurumuzun gizli cennetlerinden Yarışlı Gölü. Şimdilik flamingoların dansını uzaktan izleyerek avunmak durumundayız. Covid-19 sürecinden sonra göçmen kuşların ziyaretini yakından temaşaya var mısınız?" dedi.

Büyüleyici görüntüleri vali paylaştı: Var mısınız

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