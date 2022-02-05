Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi daha tahliye oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Nefesler tutuldu Mucize için dakikaları sayıyorlarNefesler tutuldu! Mucize için dakikaları sayıyorlar#Fas
Aziz Yıldırım sözleri Divana damga vurdu Bir kez daha adaylığını açıkladıAziz Yıldırım sözleri Divan'a damga vurdu! Bir kez daha adaylığını açıkladı#Fenerbahçe
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
MSB duyurdu 14 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi#MSB
Dört 4lük provokasyon 91 yıldır ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yıldır atakta#Samsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecekCumhurbaşkanı Erdoğan açacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek#Cumhurbaşkanı
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimiDavutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi#Ahmet Davutoğlu
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişmeBüyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme#Konya
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor Yargıtay’dan haftalık izin kararıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay’dan haftalık izin kararı#Haftalık İzin
Günde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: Ben neyi yanlış yaptımGünde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: 'Ben neyi yanlış yaptım?'#Leon Cooperman
Ünlü isimleri buluşturan galaÜnlü isimleri buluşturan gala!#Nilgün Belgün
Klinikte rezalet İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark ettiKlinikte rezalet! İğne için genç kadının fotoğraflarını çekti, sevgilisi böyle fark etti#Sapık
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet DinçerlerinBabası ve amcasının arası açıldı! 'O borç Mehmet Dinçerler'in'#Mehmet Dinçerler
Stadyum kapatıp nişanlanmışlardı, işler bu noktaya geldi: Çocuğumu kaçırdınStadyum kapatıp nişanlanmışlardı, işler bu noktaya geldi: Çocuğumu kaçırdın!#Kanye West
HABERLERGündem Haberleri

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi daha tahliye oldu

#Konya#Karatay#Büyükşen Çifti Cinayeti
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi daha tahliye oldu

Konya'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanan Zekeriya Okşen, tutukluk süresine yapılan itiraz sonucu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edildi.

Haberin Devamı

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi daha tahliye oldu

Haberin Devamı

KİRALIK KATİLLER ADRESİ KARIŞTIRMIŞLARDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 2020 yılı kasım ayında yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021 günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.

İlgili Haber

Büyükşen çifti cinayetinde flaş detaylar... Piknikte sevgilisine söylemişBüyükşen çifti cinayetinde flaş detaylar... Piknikte sevgilisine söylemişHaberi görüntüle

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından tutuklandı.

Haberin Devamı

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir’in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya’dan ayrılarak Ankara’ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek’i, çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına aldı. Konya’ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının ‘Siz mi öldürdünüz?’ sorusuna “Yanlış ağabey, Allah korusun” diye yanıt verdi. Uzbek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İlgili Haber

Büyükşen çifti cinayetinde iddia doğru çıktı Adresi karıştıran kiralık katil...Büyükşen çifti cinayetinde iddia doğru çıktı! Adresi karıştıran kiralık katil...Haberi görüntüle

1 TUTUKLU CEZAEVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken Uzbek, 22 Ekim 2021 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuklulardan Mustafa Okşen 17 Ağustos 2021 günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

1 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu olan Zekeriya Okşen, tutukluk süresine itiraz sonucu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edildi.

Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Samsun uyumadı: Bir asırlık onur nöbetiSamsun uyumadı: Bir asırlık onur nöbetiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Karatay#Büyükşen Çifti Cinayeti

BAKMADAN GEÇME!

Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet Dinçerlerin...

Babası ve amcasının arası açıldı! O borç Mehmet Dinçerler'in...

#Mehmet Dinçerler

BAKMADAN GEÇME!

Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet Dinçerlerin...

Babası ve amcasının arası açıldı! O borç Mehmet Dinçerler'in...

#Mehmet Dinçerler