Büyüknohutçu çifti cinayetinde yeni iddia... Şüphelinin bacağı protezliymiş

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ANTALYA’nın Finike ilçesinde dağ evinde yaşayan Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017’de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormandaki mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin cinayet şüphelisi Ali Yamuç, Elmalı Cezaevi’ne gönderildi. Alanya L Tipi Cezaevi’ne nakledilen Yamuç, 20 Eylül 2017’de intihar etti. Çiftin 3 kızından Emine Büyüknohutçu, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, cinayette azmettirici olduğuna dair soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti. Savcılık reddetti. Ailenin savcılık kararına itirazını bu kez mahkeme reddedince dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.