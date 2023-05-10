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Büyüknohutçu çifti cinayetinde yeni iddia... Şüphelinin bacağı protezliymiş

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Finike#Cinayet
Büyüknohutçu çifti cinayetinde yeni iddia... Şüphelinin bacağı protezliymiş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 07:00

Antalya’da mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi- Aysin Büyüknohutçu çiftinin 9 Mayıs 2017’de öldürülmesinin 6’ncı yıldönümünde düzenlenen anma töreninde yeni bir iddia gündeme geldi.

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ANTALYA’nın Finike ilçesinde dağ evinde yaşayan Ali Ulvi ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017’de evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormandaki mermer ocaklarına karşı verdikleri mücadeleyle tanınan çiftin cinayet şüphelisi Ali Yamuç, Elmalı Cezaevi’ne gönderildi. Alanya L Tipi Cezaevi’ne nakledilen Yamuç, 20 Eylül 2017’de intihar etti. Çiftin 3 kızından Emine Büyüknohutçu, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, cinayette azmettirici olduğuna dair soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti. Savcılık reddetti. Ailenin savcılık kararına itirazını bu kez mahkeme reddedince dosya Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Büyüknohutçu çifti cinayetinde yeni iddia... Şüphelinin bacağı protezliymiş


O YÜKSEKLİKTEN NASIL ATLADI

Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesinin 6’ncı yıldönümünde dün mezarlıkta anma düzenlendi. Büyüknohutçu Dostları Grubu adına konuşan Erol Malçok, cinayetlere ilişkin yeni bir iddiada bulunarak “Jandarma Ali Yamuç’u olay yerine götürüp, ‘Cinayeti nasıl gerçekleştirdiğini anlat’ dediğinde Yamuç, ‘Tel örgüden atlayıp içeri girdim ve sonrasında ateş ettim’ diyor. Oysa biz teyzesinden öğreniyoruz ki Yamuç’un bacağında protez varmış. Yani öyle bir yükseklikten atlaması mümkün değil. Jandarma soruşturmayı derinleştirmiş olsa, bacağında protez olduğunun dava dosyasına girmesi kaçınılmaz hale gelecekti” diye konuştu. 

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#Antalya#Finike#Cinayet

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