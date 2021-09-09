Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ashietey-Odunton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi ve heyeti, daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.
İSVİÇRE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ RUCH, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Ruch, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Ruch'un, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.