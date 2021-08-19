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Vedat BAYRAKTAR - Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 19.08.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de kan donduran kadın cinayeti! Fatma İnan eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü

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Büyükçekmece'de kan donduran kadın cinayeti! Fatma İnan eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü

Büyükçekmece'de Fatma İnan eski eşi Metin Esin tarafından atletle boğularak öldürüldü. Korkunç cinayetin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyleyen Metin Esin gözaltına alındı.

Olay dün gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Metin Esin (55) boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın (51) evine geldi. Konuşmak istediğini söyleyen Metin Esin eve girdi. Esin ile Fatma İnan arasında tartışma başladı. Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp İnan'ın boğazına sararak öldürdü. Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"DAYAK ATIP EZİYET EDERDİ"

Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, "Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük." dedi .

Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, "Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi" diye konuştu.

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