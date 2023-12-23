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Büyükçekmece'de hareketli dakikalar: Apartman önünde el bombası bulundu

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#İstanbul#Büyükçekmece#El Bombası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 15:25

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde bir apartmanın önünde el bombası bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken olay yeri inceleme ekipleri apartmanın önünde çalışmalarını sürdürüyor.

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Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünde, temizlik görevlileri, pimi takılı el bombası buldu. Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı.

Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından el bombası, bomba imha ekipleri tarafından alındı.

Büyükçekmecede hareketli dakikalar: Apartman önünde el bombası bulundu

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#İstanbul#Büyükçekmece#El Bombası

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