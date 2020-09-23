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Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece'de dehşet! Sokak köpeğini silahla öldüren saldırgan kamerada

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Büyükçekmece'de dehşet! Sokak köpeğini silahla öldüren saldırgan kamerada
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İstanbul Büyükçekmece'de, köpeğini sokak köpekleriyle dövüştüren bir kişi daha sonra da bir köpeği silahla vurarak öldürdü. Silahlı saldırganın köpeğe ateş etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Büyükçekmece'nin Sinanoba Mahallesi Tepekent Caddesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, iki kişi pitbull cinsi köpeklerini, cadde üzerinde sokak köpekleriyle kavga ettirdi. Sokak köpekleri ile kendi köpekleri arasında kavga başlarken, cadde üzerinde başka bir köpek pitbulların üzerine koştu. Köpeklerden birinin sahibi kendi köpeğini çekerek, koşan sokak köpeğine ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan köpek hayatını kaybederken, saldırganlar yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Gelen silah seslerinin üzerine caddeye koşan vatandaşlar da durumu polis ekiplerine bildirdi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki bir dükkana ait güvenlik kameraları yaşanan anları saniye saniye kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, pitbull cinsi köpeklerin sahibinin, sokak köpeğine ateş ettiği anlar gözüküyor.

Büyükçekmecede dehşet Sokak köpeğini silahla öldüren saldırgan kamerada



 

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