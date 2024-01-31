Büyükçekmece’de bir skandal daha… ‘İnşaat alanında şehitlere ait kemikler var’

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Başsavcılık tarafından yıkılması için valiliğe yazı yazılan 140 villanın hiç bir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığı öğrenildi. Belediye personelinin maddi menfaat karşılığında usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiği belirlenmişti.

CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er’in konu ile ilgili konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Daha önce bilirkişi raporu ortaya çıkmıştı. Şimdi bir rapor daha ortaya çıktı. Anıtlar Kurulu, şehit cenazeleri kemikleri olabilme ihtimaline karşı inceleme yapılması kararlaştırıldı. Bölgenin Balkan harbinde Osmanlı askerlerinin savunma hattı olarak kullanıldığı öğrenildi. Anıtla Kurulu, Büyükçekmece Belediyesine inşaatın durdurulması yönünde yazı gönderdi. 24 Kasım 2023'te belirtiliyor bu yazının tarihi olarak. O yazıya rağmen inşaat durdurulmadı. Bu aşamaya kadar gelindi. Eski paraların da bulunması söz konusu. 4 kişiye ait kemikler var.

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Villaların 50-60 milyon değerinde olduğu belirtiliyor. Burada fore kazık ve temel konusunda çeşitli sıkıntılar tespit edildi. Bilirkişi incelemelerinde zeminde kum tespit edildi. Şu sıralar inşaat durdurulmuş durumda. Depreme dayanıksız olduğu da belirtilmişti.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi, 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' suçlarından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'da bulunuyor.

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BELEDİYE PERSONELİ RÜŞVET KARŞILIĞI İNŞAAT RUHSATI VERİLMİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yıkılması için İstanbul Valiliği'ne yazı gönderilen 140 villa ile ilgili de yeni bilgiler ortaya çıktı. Villaların hiç bir temel atılmadan yapıldığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerin yapılmadığı belirlendi. Usulsüz yapılan inşaata belediye personeli tarafından rüşvet karşılığında inşaat ruhsatı verildiği öğrenildi.