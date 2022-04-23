Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Büyükada'da kuyruk! Aya Yorgi Kilisesi'ne gitmek için sıraya girdiler

#Büyükada#Elektrikli Araç#Kuyruk

Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'ne gitmek isteyenler, elektrikli araçların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Adadaki araç kapasitesi, takviyelerle 34 araca çıkarıldı.

Haberin Devamı

Hava sıcaklığını fırsat bilenler ve Aya Yorgi Kilisesi'nde dilek dilemek isteyenler Büyükada'daki elektrikli araçlara binmek için sıraya girdi. Elektrikli araçlar için metrelerce kuyruk oluştu.

Büyükadada kuyruk Aya Yorgi Kilisesine gitmek için sıraya girdiler

"BU KUYRUĞU BEKLEMEYE DEĞER"

1 saattir sıra beklediğini söyleyen Cemile Armağan, "Dilek dilemek için bekliyoruz, Aya Yorgi'ye çıkacağız. Heyecanlıyız, 1 yıldır bugünü bekledik. Ben ilk defa geliyorum, geçen sene arkadaşımın dileği kabul oldu. Onun için bu kuyruğu beklemeye değer. 1 saattir sıra bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükadada kuyruk Aya Yorgi Kilisesine gitmek için sıraya girdiler

Haberin Devamı

Şebnem Kalaycı ise "Biz yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz ama 2 saat bekleyeceğiz gibi duruyor. Aya Yorgi tepesine çıkacağız. Ben ilk defa geldim ama arkadaşım daha önce geldi. Heyecanlıyız, kalabalık, gayet güzel, her şey keyifli" dedi.

Esra Gökçe de "Sıra daha yavaş ilerler diye bekliyorduk ama baya hızlı ilerledi. Demek ki yeni sistem gayet iyi. Zaten faytonların durumuna da çok üzülüyorduk. Aya Yorgi için bekliyorum. Büyükada'ya çok geldim ama Aya Yorgi'ye ilk defa gideceğim. Heyecan var, dilekler hazır" diye konuştu. Büyükada'nın merkezinden saatlerce sıra bekleyerek elektrikli araca binenler, yolculuğun ardından kiliseye yakın olan Lunapark Meydanı'na ulaştı.

Büyükadada kuyruk Aya Yorgi Kilisesine gitmek için sıraya girdiler

DİĞER ADALARDAN TAKVİYE ARAÇ GETİRİLDİ

İETT Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, araçlar yüzde 100 kapasiteyle çalışılıyor. Diğer adalardan takviye araçlar getirildi. Normalde 17 minibüs diğer adalardan takviye ile 2 katına, 34 araca çıkarıldı. Taksi şeklinde çalışan 40 araç da boşta kaldıkları zaman minibüs şeklinde çalıştırılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Büyükada#Elektrikli Araç#Kuyruk

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı