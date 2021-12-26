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Büyükada'da isyan ettiren görüntü! Köpekler bu halde bulundu, bir kişi yakalandı

#İstanbul#Büyükada#Köpek
Büyükadada isyan ettiren görüntü Köpekler bu halde bulundu, bir kişi yakalandı

İstanbul Büyükada'da kulakları kesilmiş köpeklerin dövüştürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatan ekipler, köpekleri ormanda ağaçlara bağlı halde buldu. Köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen Ramazan A. yakalandı. Daha önce benzer suçlardan hakkında işlem yapılan Ramazan A. ifadesinde iki köpeğin kulaklarını da kendisinin kesmediğini söyledi. Ramazan A.'ya 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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Büyükada'da 23 Aralık tarihinde sosyal medyada kulakları kesilmiş köpeklerin dövüştürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Polisi ve Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videoda yer alan köpekleri bulmak için çalışma başlattı.

KÖPEKLER ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Yapılan incelemelerde ekipler, videoda yer alan köpekleri ormanlık alanda ağaçlara bağlı halde buldu. Adalar İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köpekleri ormandan alarak Büyükada Maden Mahallesi'ndeki bir barınağa teslim etti. Burada hayvanların tedavi ve aşıları yapıldı.

Ekipler, yaşanan olayın üzerine Büyükada'da bulunan 3 ayrı işletmeye giderek denetim yaptı. Denetimler sonucunda işletmelerde bulunan köpeklerin sağlıklı olduğu belirlendi.

Büyükadada isyan ettiren görüntü Köpekler bu halde bulundu, bir kişi yakalandı

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KÖPEKLERİN KULAKLARINI KENDİSİNİN KESMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ekipler, görüntülerde kulakları kesilen köpekleri dövüştürdüğü tespit edilen Ramazan A.'yı bulmak için çalışma başlattı. Yakalanan ve daha önce benzer suçlardan hakkında işlem yapılan Ramazan A.'nın ifadesi alındı. Emniyetten edinilen bilgiye göre, Ramazan A. köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu söylerken, diğer köpeğe ise bir haftadır baktığını belirtti. Ayrıca Ramazan A.'nın iki köpeğin kulaklarını da kendisinin kesmediğini söylediği öğrenildi. Ramazan A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'köpeklerin kulaklarını kesme' suçundan 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

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#İstanbul#Büyükada#Köpek

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