Büyükada’da hafta sonu yoğunluğu

Haberin Devamı

İstanbul’da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilenler Büyükada’ya akın etti. Yerli ve yabancı turistlerin geldiği Büyükada'da gezmek isteyenler duraklarda kuyruk oluştururken, dondurma dükkanları önünde de yoğunluk oluştu.

"BİZ TURİSTLER SAYESİNDE EKMEĞİMİZİ KAZANIYORUZ"

Büyükada’da kıyafet mağazası işleten Kadriye Balcılar 15 yıldır işletme sahibi olduğunu söyleyerek, "Hafta sonları yoğun bir kalabalık oluyor. Hafta ortası daha çok yabancı turist oluyor. Bu durumdan memnunuz, biz turistler sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz" dedi.

"VAPUR SAATLERİNE GÖRE YOĞUNLUK OLUYOR"

Dondurma işletmecisi İlyas Güler ise "Hafta sonları biraz yoğun oluyor, hafta içi zaten bir şey yok. Turistlerde hafta sonu genelde İstanbul tarafını geziyor. Eskiden daha çok insan vardı şu an o kadar yok. Vapur saatlerine göre yoğunluk oluyor. Yerli turistler Sakarya Adapazarı tarafından grup şeklinde tur şirketleri getiriyor. Yabancı turistler de geliyor ama saat 3’e kadar duruyor. 3’den sonra gidiyorlar. Adanın ekmeği güneştir. Güneş olursa herkes geliyor. Herkes kazanıyor, herkes kiracı burada" diye konuştu.

Haberin Devamı

"KAPASİTENİN ÜSTÜNDE OLDUĞU İÇİN YOĞUNLUK TEŞKİL EDİYOR"

Restoran işletmecisi Burç Ulukaya, "Yıllardır doğma büyüme adalıyız biz. Adadaki şartlar kalabalığı kaldırmıyor açıkçası. Ne mekan olarak ne araç olarak. Gelen turist sayısı günübirlikçi diyoruz genel olarak yabancı veya Türk diye ayırmıyoruz. Kapasitenin üstünde olduğu için yoğunluk teşkil ediyor. Turist her zaman ülkemizde olması dolar, Euro açısından ülkemize giriş olması bizler için sevindiriciö ifadelerini kullandı.

"VAPUR KEYFİDE YAPALIM İSTEDİK"

Adaya ailesiyle birlikte gezmeye gelen Seyfettin Gülabacı, “Sabah kalktığımızda farklı bir yere gidelim dedik. Normalde epeydir gelmemiştik sık geliyorduk. Diğer yerler kalabalık olur diye adaları tercih ettik. Vapur keyfide yapalım istedik” şeklinde konuştu. Eşi Ayşenur Gülabacı ise, "Adaları seviyoruz zaten, adanın lezzetlerini de seviyoruz. Burada gezmeyi, bisiklet turunu seviyoruz. Biraz sonra bisiklet alacağız zaten. İstanbul’un kalabalığından sonra hem bir kısa deniz seferi, hem çocuklar burayı çok seviyor bizim için de çok keyifli " dedi.

Haberin Devamı

"KALABALIK OLACAĞINI TAHMİN EDİYORDUK"

Recep Özgür ise, "Bugün biraz kalabalık olacağını tahmin ediyorduk malum sınav vardı. Misafirlerimiz vardı yurt dışından yeğenlerim geldi. Onları da güzel ülkemin güzel şehrimizin güzel adasını göstermek istedik. Şimdide gayet keyifli vakit geçiyoruz. Biraz kalabalık ama bu işin bir parçası sanırım” ifadelerini kullandı. Almanya’dan İstanbul’a gezmeye gelen Berkan Dağlı’da "Hamburg’tan geliyoruz. Daha yeni geldik bakacağız artık." diye konuştu. (DHA)