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Büyükada’da beraat

Güncelleme Tarihi:

#Büyükada#DAVA#KARAR
Büyükada’da beraat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

Büyükada’da toplantı yaptıkları otelde 5 Temmuz 2017’de gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Avukat Taner Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etti.

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İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Taner Kılıç ile Günal Kurşun katıldı. İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise duruşmaya gelmedi. Duruşma savcısı sanık Taner Kılıç’a “Silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan 7.5-15 yıl hapis istedi. Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran hakkında ise “Silahlı terör örgütüne yardım” suçundan beraat talep etti. Mahkeme dört sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. İlk yargılamada dört kişi “FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyeliği ve yardım” suçundan 2-6 yıl ceza almıştı. 

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#Büyükada#DAVA#KARAR

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