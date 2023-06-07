Büyükada’da beraat

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İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Taner Kılıç ile Günal Kurşun katıldı. İdil Eser ve Özlem Dalkıran ise duruşmaya gelmedi. Duruşma savcısı sanık Taner Kılıç’a “Silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan 7.5-15 yıl hapis istedi. Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran hakkında ise “Silahlı terör örgütüne yardım” suçundan beraat talep etti. Mahkeme dört sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. İlk yargılamada dört kişi “FETÖ/PDY silahlı terör örgüt üyeliği ve yardım” suçundan 2-6 yıl ceza almıştı.