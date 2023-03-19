Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Büyük zaferin 108. yılında şehitlerimize minnet ve saygıyla...

Güncelleme Tarihi:

#Çanakkale Destanı#Şehit#18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Deniz Zaferi
Büyük zaferin 108. yılında şehitlerimize minnet ve saygıyla...
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:00

Ulu Önder Atatürk’ün öncülüğünde atalarımızın yazdığı Çanakkale Destanı’nın 108’inci yılında tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andık...

Haberin Devamı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıldönümü nedeniyle ülke genelinde törenler düzenlendi. Törenlere kent protokollerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan ve askerler tarafından saygı atışı yapılan törenlerle, şehitler bir kez daha yâd edildi. Edirnekapı başta olmak üzere yurt genelindeki şehitlikler de gün boyu, şehit aileleriyle dolup taştı. Şehit yakınları, mezarlara karanfil bıraktı.

Büyük zaferin 108. yılında şehitlerimize minnet ve saygıyla...


DİPLOMATLAR UNUTULMADI

Terör örgütleri tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı diplomatları, görevlileri ve aile fertleri de düzenlenen törenle anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Dışişleri Şehitliği’ndeki törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale Destanı#Şehit#18 Mart Şehitleri Anma Günü Ve Çanakkale Deniz Zaferi

BAKMADAN GEÇME!

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık
AUKUS nükleer denizaltı programı dengeleri nasıl değiştirecek İşte merak edilenler | 10 SORU 10 CEVAP

AUKUS nükleer denizaltı programı dengeleri nasıl değiştirecek? İşte merak edilenler | 10 SORU 10 CEVAP

#AUKUS
Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından sağlık çalışanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19