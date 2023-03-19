Büyük zaferin 108. yılında şehitlerimize minnet ve saygıyla...

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıldönümü nedeniyle ülke genelinde törenler düzenlendi. Törenlere kent protokollerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunan ve askerler tarafından saygı atışı yapılan törenlerle, şehitler bir kez daha yâd edildi. Edirnekapı başta olmak üzere yurt genelindeki şehitlikler de gün boyu, şehit aileleriyle dolup taştı. Şehit yakınları, mezarlara karanfil bıraktı.





Terör örgütleri tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı diplomatları, görevlileri ve aile fertleri de düzenlenen törenle anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Dışişleri Şehitliği’ndeki törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.