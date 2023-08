Büyük Zafer’in 101. yılında TEKNOFEST rüzgârı: 8 bin 945 girişimci yarışacak

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, 125 kurumla birlikte Etimesgut Havalimanı’nda 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Festivalin 30 Ağustos’taki açılışına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılması bekleniyor.

GENÇLERİ BEKLİYOR

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, etkinlikle ilgili şu bilgileri verdi: “2018’den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST ile ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ fikrini gerçekleştirirken, gençlerimizin özgüvenini artırmayı ve onları geleceğin girişimcileri olmaları noktasında cesaretlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl ilk kez TEKNOFEST Girişim Yarışması’nı düzenliyoruz. Yarışmayla birlikte de farklı temalarda hem ‘Ön Kuluçka’ hem ‘Hızlandırma’ kategorilerinde başvurular aldık. Hem İzmir hem Ankara’da, TEKNOFEST Girişim Yarışması’nda kendi girişimini kurmayı planlayan veya halihazırda kurmuş TEKNOFEST yarışmacılarını ağırlıyor olacağız.”

GİRİŞİM YARIŞMASI

Merkezinde teknoloji ve girişim yarışmalarının yer alacağı TEKNOFEST, bir ilke daha sahne olacak. Her yıl birçok teknoloji projesinin yarıştığı festivalde ilk kez yarışmalara başvuru yapan takım üyelerinin projelerini girişime dönüştürmesi, girişime dönüşenlerin büyümesi amacıyla “TEKNOFEST Girişim Yarışması” düzenleniyor. Bu alanda adaylar, eğitim, uzay, havacılık ve savunma, ulaşım ve mobilite, tarım, haberleşme ve iletişim, afet yönetim kategorilerinde ürettikleri teknolojilere girişim desteği arayacak. Bu sayede TEKNOFEST yarışmacılarının projelerinin ticarileştirilerek topluma kazandırılması amaçlanıyor.

NEFES KESEN GÖSTERİLER

Türkiye’nin yerli ve milli üretimleri Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Akıncı, Atak, Anka hava gösterileri ile boy gösterecek. Türk Yıldızları, Solo Türk, jandarmanın helikopter gösteri ekibi Çelikkanatlar, Emniyet Havacılık ve Polis Özel Harekât’ın helikopter üzerindeki akrobasi gösterileri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan paraşüt ekipleri zorlu atlayışları, Para Motor ve Gyrocopter gösterileri TEKNOFEST Ankara’da kendine yer bulacak.

‘GİRİŞİM’E 7 MİLYON TL ‘DENEYAP’A 270 BİN TL

- TEKNOFEST Ankara’da ilk defa Deneyap Kart Robolig Yarışması da düzenlenecek. TEKNOFEST Girişim Yarışması’nda 7 milyon TL’den fazla ve Deneyap Kart Robolig Yarışması’nda ise 270 bin TL ödül sahiplerini bulacak. 10 farklı kategoride düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması’na 2 bin 419 takım ve 8 bin 945 yarışmacı başvurusu, Deneyap Kart Robolig Yarışması’na ise bin 276 takım ve 5 bin 404 yarışmacı başvurusu alındı. Ankara’da ayrıca ilköğretimden linsans ve lisansüstü mezunlara teknoloji takımları, dron teknolojilerinden uzay ve savunma teknolojilerine 40 farklı alanda projeleriyle yarışacak.

İSTANBUL HAZIRLIĞI

Ayrıca Aralık 2023’te İstanbul’da düzenlenecek olan Take Off Girişim Zirvesi’nin ön etkinlikleri de ilk olarak TEKNOFEST Ankara’da ardından TEKNOFEST İzmir’de yapılacak. Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği birincileri toplamda 2 milyon 225 bin TL ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesi’ne katılma hakkı kazanacak.

Açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılması beklenen TEKNOFEST’te Selçuk Bayraktar da yeni ürünleri tanıtacak.

BAŞKENT SEMALARINDA SICAK HAVA BALONU

-Daha önce uçmamış öğrenciler TEKNOFEST’teki “ilk uçuş” etkinliği ile helikopter ve uçaklarla gökyüzünde süzülecek. Ankara’da ilk kez sıcak hava balonu uçacak. Dikey Rüzgâr Tüneli’nden İklim Tüneli’ne, Sanal Gerçeklik Tüneli’nden Güneş Gözlem Etkinliği’ne, Pedallı Uçuş Etkinliği’nden ilk kez Ankara’da düzenlenecek TEKNOFEST Keşif Oyunu’na birçok aktivite festival ziyaretçilerine yine heyecan dolu anlar yaşatacak.

MAZHAR ALANSON COŞTURACAK

-TEKNOFEST Ankara sahnesinde ise Mazhar Alanson’dan Türk Hava Kuvvetleri Cazın Kartalları Orkestrası’na şöhretler hayranlarını bekliyor olacak. Ziyaretçiler, Refik Anadol’un astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yerini gözler önüne seren “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini de gezebilecek.

‘T’ KUŞAĞI MESAJI

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Twitter hesabı üzerinden 'Ezber Bozanlar' başlığıyla yaptığı TEKNOFEST paylaşımında ‘T’ kuşağı kavramına dikkat çekti. Bakan Kacır mesajında, “1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı. Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı'nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle şimdi Ankara'da” dedi. (DHA)