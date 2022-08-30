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Büyük zaferin 100'üncü yılına özel dünyanın en uzun Türk Bayrağı

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#Kütahya#30 Ağustos Zafer Bayramı#Dumlupınar Üniversitesi
Büyük zaferin 100üncü yılına özel dünyanın en uzun Türk Bayrağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 15:19

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılına özel olarak 3 bin 743 metrelik tek parça dev Türk Bayrağı hazırladı

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Bayrak, Dumlupınar ilçesinden en önde Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Kazım Uysal ve aralarında çocuklarında olduğu binlerce kişi tarafından ellerin üzerinde Dumlupınar Şehitliği’ne kadar getirildi.

Büyük zaferin 100üncü yılına özel dünyanın en uzun Türk Bayrağı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, dünyanın en uzun Türk bayrağı olduğunu ifade ederek, “Büyük zaferin 100’üncü yıl dönümündeyiz. Böyle anlamlı bir etkinliğe imza attığımız için oldukça gururluyuz. Dünyanın en büyük Türk bayrağı 3 bin 743 metre uzunluğunda ve Dumlupınar şehitliğinde açmak nasip oldu. İnşallah şehitlerimizin ruhu böylelikle şad oldu. Onlar da haberdar oldu, buna inanıyoruz. Türkiye’nin farklı şehirlerden sporcular, halkımız bayrak taşımaya iştirak etti ve bu dünyanın en büyük bayrağını açmış olduk. Çok coşkulu, gururlu gencinden, yaşlısına kadar herkesin yer aldığı bir etkinlik oldu” şeklinde konuştu.

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Büyük zaferin 100üncü yılına özel dünyanın en uzun Türk Bayrağı

 

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#Kütahya#30 Ağustos Zafer Bayramı#Dumlupınar Üniversitesi

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