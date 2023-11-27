Büyük vurgundan şoför çıktı... 7 şüpheli yakalandı

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İstanbul Kağıthane’de yaşayan İranlı iş kadını Niloofar G. (48) ve eşi Hamidzade B., 2 Kasım 2023 günü saat 10.00’da eve geldiklerinde evdeki çelik kasanın yerinde olmadığını görünce hemen polisi arayarak yardım istediler. İş kadını polise, çelik kasadaki paranın dışında 2 cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayarının da çalındığını söyledi. Yapılan incelemede 4 kişinin hafif ticari bir araçla evin önüne gelerek eve girdikleri daha sonra da çelik kasayı alarak kaçtıkları belirlendi. Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, içi boş haldeki çelik kasayı Eyüpsultan Pirinççi Köyü’nde bulundu. Çelik kasada parmak izi bulunamadı. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, iş kadınının özel şoförü olan Fevzettin S.’nin (27) soygunla bağlantısını belirledi. Düzenlenen operasyonda suç kayıtları bulunan Fevzettin S. (27), Abdurrezzak U. (26) ve Yasin K. (42) gözaltına alındı. Ev aramalarında 127 bin dolar ve 5 bin Euro ele geçirildi. Soyguna karışan Kamuran U.‘nun (28) ise yurtdışına çıktığı tespit edildi.

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Hırsızların çelik kasayı taşıdığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

OTELE BASKIN

Polis bu operasyonun ardından da çalışmalarını devam ettirdi. Çete üyesi 3 kişinin daha kimlikleri belirlendi. Gaziosmanpaşa’da kaldıkları otele baskın düzenlendi. Operasyonda, Mustafa U. (24), Muhammed Talha B. (20), Ramazan Bora K. (27) ve Aybüke I.’yi (21) de gözaltına aldı. Fevzettin S., Abdurrezzak U., Yasin K. ve 37 suç kaydı olan Mustafa U. tutuklanarak cezaeevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest kaldı.