Büyük vurguna tutuklama

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İzmir’de Ocakcı Holding’in sahibi Sedat Ocakcı’nın (34) yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, 1 Ocak’ta kuruma ait 2.5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmış, yüksek kâr vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikâyetçi olmuştu. Şüpheliler, mağdurlara satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak da kâr sözü verdikleri öğrenilmişti. Şüpheliler, vaatlerine inanan 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para toplamıştı.

Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı (30) ve holdinge bağlı bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan’ın da aralarında bulunduğu 30 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Ocakcı çifti, Adana’da saklandıkları kiralık evde yakalandı. Operasyonlarda toplam 32 kişi gözaltına alındı.

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‘BEN HEP KAZANIRIM’

Sedat Ocakcı’nın polisteki ifadesinde pişman olmadığını belirtip, “Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım” dediği öğrenildi. Adliyeye sevkleri sırasında bir gazetecinin “Paralar nerede?” sorusuna Sedat Ocakcı, “Herkes parasını alacak” yanıtını verdi. 27 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.