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DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Büyük panik! Kimi yardım etti kimi izledi...

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İstanbul Üsküdar'da 2 katlı binada çıkan yangın paniğine neden oldu. Alev Alev yanan çatıya itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis sokağa çıkma yasağına rağmen yangını izlemek için gelen kalabalığı uyararak uzaklaştırdı.

Küçüksu Mahallesi Dereiçi sokakta saat 11.30 sıralarındaki 2 katlı binanı çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı.

Büyük panik Kimi yardım etti kimi izledi...

Alevleri görenler sokağa gelerek hem sokağa çıkma yasağını hem de sosyal mesafe kuralını da ihlal etti. Kimi vatandaşlar söndürme çalışmalarına yardım ederken, kimi de yangını seyretmeye başladı. Ekipler sokağa çıkma yasağını hatırlatarak uyarılarda bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken bina kullanılamaz hale geldi.

Büyük panik Kimi yardım etti kimi izledi...

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

 

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