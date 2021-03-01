Büyük kentler bir süre daha izlenecek

Yeni sistemin sorunsuz işlemesi için alınacak önlemler ve başvurulacak uygulamalar son aşamaya getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın yeni planının başarılı olabilmesi için belli kurallara dikkat etmek gerekiyor. Uzmanların önerilerine göre, her il için ayrı kategori uygulandığında, komşu illerden geçişlerin iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Bir ilde yasakların fazla olması durumunda, vatandaşların daha serbest olan sınır illerine akın etme olasılığı dikkate alınacak. Bu nedenle il geçişlerinde HES uygulaması yapılması tartışılıyor.

İLLERDEKİ KAMUOYU BASKISI

Diğer önemli konu ise inisiyatiflerin il yönetimlerine bırakılmaması olacak. Uygulamadan sorumlu olan valilikler ve il pandemi kurullarının üzerine kamuoyu baskısının oluşmaması için “yasaklara ilişkin değişiklikler ve vaka denetimleri” Sağlık Bakanlığı üzerinden yapılacak. Uzmanlar, yasakların bir an önce kaldırılmasını isteyen kamuoyunun, il yönetimlerine baskısının böylece ortadan kaldırılacağını, küçük yerlerde bu tür etkilerin çok olduğunu dile getirdiler. Bu süreç, pandemi konusunda başarılı olan il yönetimleri ve valilerin ortaya çıkmasına da neden olacak.

SAĞLIK ALTYAPISI

Süreç devam ederken, nüfus ile yoğun bakım alt yapısı arasında ilişki kurulması sağlanacak. Her ildeki yoğun bakım yatak sayısı, ilin nüfusuyla doğru orantılı olmadığı için, her hafta ilin gidiş durumu, 14 günde bir değişen kategori durumu, bu sağlık alt yapısı dikkate alınarak yapılacak.

AŞILAMA ORANINA BAĞLI ESNEME

Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde hafta sonu yasaklarının mart başında kalkması beklenmiyor. Ayın ikinci yarısındaki verilere bakılacak. Aşılama oranına bağlı olarak sokağa çıkma yasakları aşama aşama esnetilecek. Şu anda sağlık altyapısının 15-20 bin vakaya kadar kaldırabileceği, yoğun bakımlardaki hastaların yarısının COVID-19 vakası olduğu belirtiliyor.



MUTASYON ANALİZİ

Mutasyon analizi yapılacak laboratuvar sayısının da arttırıldığı öğrenildi. Türkiye genelinde alınan numunelerin Ankara’ya gönderildiği belirtildi. Şu an itibariyle varyant virüsler nedeniyle hastalığın daha ağır seyrine veya ölüm artışına rastlanmadı. 65 yaş üstüne aşılamanın, varyant virüsün en riskli olan bu grubu etkilemesinin önlendiği ifade ediliyor. Aşı olmasına rağmen enfekte olan az vakaya rastlandığı, bir ay sonra hem aşının etkinliği, hem de vaka durumuna ilişkin net verilerin çıkacağı kaydedildi.