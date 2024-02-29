Büyük ittifak için elimden geleni yaptım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Muğla’nın Menteşe ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Belediye başkan adaylarını kürsüye davet ederek teşekkür eden Özel, CHP’de bir değişim yaşandığını, kadınların ve gençlerin partide daha fazla söz sahibi olacağını söyledi. Özel, “Göreve başladıkları gün, bütün belediye başkanları malvarlıklarını halka açık şekilde makam odalarının kapısına asacak. Muğla’yı ranta değil halka açarak yöneteceklerine yürekten inanıyorum” dedi. Özel, özetle şunları söyledi:

1 NİSAN’DA ACI REÇETE

“Seçim sonuçlarıyla ilgili endişe duymuyoruz. 31 Mart’taki seçimler yalnızca yerel seçim değil. 1 Nisan’dan sonra iktidarın ekonomi politikası, yurttaşları ezmeye devam edecek. 1 Nisan’dan sonra bir şey yapamazsınız ama 31 Mart’ta sandıkta yapabilirsiniz. Borcu borçla çevirenler, gelecek seneden endişe edenler, evladının geleceğinden endişe eden herkes, bu iktidara gücünü göstermek zorunda. Her şeye rağmen AK Parti ve MHP oyları alırsa, kırmızı ışık görmezlerse 1 Nisan’dan sonra acı reçete geliyor.

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SEÇMEN BİR YERE GİTMEDİ

31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nın gücünü dengelemek zorundayız. Ben CHP Genel Başkanı olarak en büyük ittifakı aramak için elimden geleni yaptım. Çiçeği yaptırdım, arkadaşlarımı yanıma aldım ve ziyaretlerde, temaslarda bulundum. Biz Ankara’da bir ittifak, işbirliği gerçekleştiremedik ama 2019’daki büyük zaferi yaşayanlar ve yaşatanlar buradalar. Seçmen bir yere gitmedi. Yöneticilerin fikri değişmiş olabilir. Muhalif seçmenin AK Parti’ye, MHP’ye bakışı değişmedi. Kimse umudunu kaybetmesin. Umut, mayıs ayında en çok karamsarlığa kapıldığınız anda ayağa kalkan Atatürkçülerdir. Biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz.”

EMEKLİ KART ÇAĞRISI

Özgür Özel, “Biz dedik ki Meclis’i kapatmayalım, üç gün daha çalışalım. Emeklilere ‘Emekli Kart’ uygulaması getirelim” diyerek şu çağrıyı yaptı: “Ayrıca doğalgazda, markette, manavda, kasapta yüksek indirimleri tanıtacağımız bu kart ile emeklilerimizi bu sıkıntıdan kurtaralım diyoruz. Bunu buradan, Muğla’dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu çağrıyı tekrarlıyoruz. Her emekliye bayramda en az bir asgari ücret ödemesi yapılması gerekiyor.”