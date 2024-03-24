×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

'Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#AK Parti#Trafik
Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 12:13

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 24.03.2024 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Atatürk Havalimanında yapılacak olan Yeniden Büyük İstanbul buluşması programları için trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar:

·Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı trafiğe kapatıldı.

·Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VİP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

·Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları trafiğe kapatıldı.

·Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Haberin Devamı

·Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar

·Yeni havalimanı caddesi " ifadeleri yer aldı.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#AK Parti#Trafik

BAKMADAN GEÇME!