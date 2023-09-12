Büyük İskender’in yürüdüğü yol günyüzüne çıkıyor

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Bakanlık, kentteki kazı çalışmalarını hızlandırma kararı aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün Phaselis antik kentinde haziran ayında başlatılan ve dört bölgede devam eden kazı ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, antik kentteki incelemelerde şunları söyledi: “Çevre düzenlemesi ve karşılama merkezi ile antik kent ziyaretçilerinin çok daha konforlu bir ziyaret gerçekleştirmeleri için gerekli tüm planlama çalışmalarını yapıyoruz.

ONARIMLAR SÜRÜYOR

2023 yılı kazı ve koruma çalışmaları için ilk aşamada 21 milyon lira ödenek ayırdık. Phaselis’e giriş yolunu takiben tapınak alanının tüm görkemiyle kente giren ziyaretçileri karşılar duruma getirildi. Phaselis ana caddesi kazı, onarım ve konservasyonu kapsamında antik kentin, dönemin ticaretinin ve emtia hacminin kalbi olan merkezi liman ile seçkin isimlerin kente giriş yaptığı Güney liman arasındaki caddenin Güney Doğu kısmında onarım çalışmaları sürüyor. Caddenin onarılan ve konservasyonu gerçekleştirilen Doğu portikosunda yazıtlı onurlandırma kaidelerinin ve portiko sütunlarının konumlandırıldığı basamaklar da onarıldı.”