×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Büyük İskender’in yürüdüğü yol günyüzüne çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Bakanlık#Antalya#Kemer
Büyük İskender’in yürüdüğü yol günyüzüne çıkıyor
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 07:00

Antalya Kemer’deki Phaselis antik kentinde Büyük İskender ve İmparator Hadrianus gibi birçok tarihî şahsiyetin yürüdüğü 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip caddenin toprak altında kalan kısımları günyüzüne çıkıyor.

Haberin Devamı

Bakanlık, kentteki kazı çalışmalarını hızlandırma kararı aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün Phaselis antik kentinde haziran ayında başlatılan ve dört bölgede devam eden kazı ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, antik kentteki incelemelerde şunları söyledi: “Çevre düzenlemesi ve karşılama merkezi ile antik kent ziyaretçilerinin çok daha konforlu bir ziyaret gerçekleştirmeleri için gerekli tüm planlama çalışmalarını yapıyoruz.

ONARIMLAR SÜRÜYOR

 2023 yılı kazı ve koruma çalışmaları için ilk aşamada 21 milyon lira ödenek ayırdık. Phaselis’e giriş yolunu takiben tapınak alanının tüm görkemiyle kente giren ziyaretçileri karşılar duruma getirildi. Phaselis ana caddesi kazı, onarım ve konservasyonu kapsamında antik kentin, dönemin ticaretinin ve emtia hacminin kalbi olan merkezi liman ile seçkin isimlerin kente giriş yaptığı Güney liman arasındaki caddenin Güney Doğu kısmında onarım çalışmaları sürüyor. Caddenin onarılan ve konservasyonu gerçekleştirilen Doğu portikosunda yazıtlı onurlandırma kaidelerinin ve portiko sütunlarının konumlandırıldığı basamaklar da onarıldı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakanlık#Antalya#Kemer

BAKMADAN GEÇME!