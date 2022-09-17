Büyük gasp böyle kaydedildi! 2 polis memuru gözaltında

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İstanbul Fatih’te işyeri olan bir kişi, geçen çarşamba günü saat 11.00 sıralarında bir döviz bürosuna giderek 10 milyon dolar (yaklaşık 182 milyon 500 bin TL) aldı. Paraları çantaya koyan adam, döviz bürosunun çıkışında üzerlerinde polis yelekleri olan kişilerce silah zoruyla çakarlı bir minibüse bindirildi. Kimse ne olduğunu anlamadan minibüs hızla olay yerinden uzaklaştı. Çantası gaspedilen ve tartaklanan adam Bayrampaşa’da minibüsten atıldı.

EMNİYET ÖZEL EKİP KURDU

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği koordinesinde kurulan özel ekip bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceledi. Ortaya çıkan sonuç büyük bir şoktu. Gaspçılar arasında polisler de vardı. Ekipler zaman kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonlarda 2’si polis 3 kişi İstanbul’da, bir kişi ise Yunanistan’a kaçmak için gittiği Aydın’da gözaltına alındı. Gaspedilen paranın bir kısmı da gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde bulundu. İstanbul polisi, gasp organizasyonunun içinde bulunan diğer kişileri de bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.