Büyük destan 109 yaşında

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Türk milleti 18 Mart 1915’te tarihe adını altın harflerle yazdırarak Çanakkale’de çok büyük bir zafer kazandı. Her yıl coşkuyla kutlanan Çanakkale Zaferi, 109. yılında da zaferin ruhunu anlatan bir programla anılacak. “Bizim Çanakkale” mottosu ile donatılan Şehitler Abidesi alanı dün son provayla törene hazır hale getirildi. “Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale” adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, televizyon kanallarında hafta etkinlikleri kapsamında gösterildi.

ŞEHİTLER ABİDESİ’NE SELAM

Günler öncesinden Çanakkale’de başlanan kutlamalarda, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı aralarında TCG Anadolu’nun da yer aldığı savaş gemileri Şehitler Abidesi’nin önünden geçti. SOLOTÜRK ise Çanakkale Şehitler Abidesi çevresinde dün 2 ayrı prova uçuşu yaptı. İlk prova uçuşunda Çanakkale semalarında uçan SOLOTÜRK, diğer provada ise Şehitler Abidesi bölgesinde keşif uçuşu yaptı.

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Türk Yıldızları prova uçuşuyla nefesleri kesti.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Bugün yapılacak programda ise Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı’nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşunu yapacağı programda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşma gerçekleştirecek. Törene, Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan “www.18martetkinlikleri.com” sitesinden yüksek çözünürlüklü olarak erişim sağlanabilecek.

TCG Anadolu da bugünkü geçit töreni öncesinde Çanakkale Boğazı ’nda düzenlenen provaya katıldı.

TARİHİ EMANETLER

Çanakkale’de şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, su ile Türk bayrağından oluşan tarihi emanetler, Vali İlhami Aktaş tarafından bu yıl Ankara’ya götürülmek üzere atletler Nilhan Akaman ve Mehmet Serbes’e teslim edilmişti. Atletler, emanetleri Ankara’ya götürmek için 720 kilometrelik ‘Çanakkale-Ankara 27. Zafer Koşusu’na başlamıştı. Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, bugün yapılacak törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

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TARİHİ YARIMADA’YA ZİYARETÇİ AKINI

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki savaş alanları, şehitlik ve anıtlar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçi akınına uğradı. Şehitler Abidesi başta olmak üzere yarımadada Çanakkale Savaşları’nda gösterdikleri kahramanlıklarla destanlaşan 57. Alay’ın şehitliği ve Conkbayırı ziyaretçilerin en fazla uğradığı yer oldu.