Büşra’nın ölümüyle iki çete çöktü

Haberin Devamı

İSTANBUL’da bundan yedi yıl önce bazı cinayet ve silahlı saldırı olaylarının araştırmaya başlayan polis, Arap Emrah lakaplı Emrah Sever’in elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşacaktı. Çete cinayet ve silahlı saldırı olaylarında kullandığı otomobilleri, delilleri yok etmek için Alibeyköy Baraj Göleti’ne atıyordu. O dönem Volkan Reçber, DHKP-C üyelerince tehdit edilmişti. Volkan Reçber, Emrah Seven’den koruma istemiş, daha önce sol terör örgütü üyesi olan Emrah Sever korumaya yanaşmamıştı. Buna sinirlenen Volkan Reçber, karşı gruba ait bir mekânı kundaklatmış, bu olay çatışmaların fitilini ateşlemişti.

Haberin Devamı

ADLİYE ÖNÜNDE ÇATIŞMA

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki çeteye yönelik operasyonlarda çok sayıda çete üyesini silahlarla birlikte gözaltına almış ve cezaevine göndermişti. Aynı yıl Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda duruşmanın olduğu gün, her iki çetenin dışarıda olan üyeleri adliye önünde silahlı çatışmaya girmişti. Arap Emrah cezaevinde, rakibi Volkan Reçber yurtdışındaydı ama her iki çete de faaliyetlerine tam gaz devam ediyordu.

Evlerden cephanelik çıktı

ÇATIŞMADA ÖLDÜ

Geçen cumartesi günü çete üyeleri bir kez daha karşı karşıya gelmişti. Sultangazi’de uzun namlulu silahlarla çatışan çete üyelerinin açtığı ateşte, olay yerinde aracın içinde bulunan 15 yaşındaki Büşra Polat’a mermi isabet etti. Büşra Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler, her iki çeteye, dün sabah özel harekât polisleri desteğinde operasyon başlattı. İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen ve ‘Kafes 29’ adı verilen operasyonda 61 çete üyesi yakalandı. Aramalarda 28 tabanca, Kalaşnikof, Utaş uzun namlulu otomatik silah ve çelik yelek

ele geçti.

Haberin Devamı

SUÇLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

HER iki çetenin İstanbul’da 4 cinayet, bu cinayetlerin dışında Büşra Polat’ın öldürülmesi, Eyüpsultan’da polisle çatışma, anlaşmazlık yaşadıkları kişilere yönelik tehdit ve silahlı saldırı, korkutma, haraç almak amaçlı işyerleri ve ikametlerin kurşunlanması, uyuşturucu ticareti, çok sayıda ruhsatsız silah satma ve yabancıların paralarının yağmalanması olaylarına karıştıkları belirlendi.