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Buse yine kayboldu

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#Zonguldak#Buse Karakabak#Kayıp
Buse yine kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:00

Zonguldak’ta Buse Karakabak (17), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtta, 24 Temmuz’da ortadan kayboldu.

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Karakabak, 8 gün sonra İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulundu. Polis ekipleri tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Buse, koruma altına alındı. 13 yıldır kızını göremeyen ve Sancaktepe’de yaşayan baba Ahmet Karakabak ise İstanbul’da bulunduktan sonra kızı Buse’yi yanına aldı. Buse babasıyla 4 ay yaşadıktan sonra 5 Aralık’ta yine ortadan kayboldu. 4 aydır birlikte mutlu yaşadıklarını söyleyen Ahmet Karakabak, kızının bulunması için yardım istedi. 

‘SENİ BIRAKMAM’

Ahmet Karakabak, “Çok güzel günlerimiz vardı. Bana, ‘Baba seni bırakmam artık’ diyordu. Anlayamadım. 5 Aralık'ta kızımın yetimhanede kalmayacağına dair mahkeme kararını elimize aldık. Evraklar vardı, onları doldurmasını istemiştim. Sabah 04.30 gibi uyandık çocuğun evde olmadığını gördük. Lütfen kızım sağ salim bulunsun” dedi.

 

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#Zonguldak#Buse Karakabak#Kayıp

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