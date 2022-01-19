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Buse Acar'ın babasından yürek sızlatan sözler

#Antalya#Kemer#Hortum
Buse Acarın babasından yürek sızlatan sözler

Antalya'da 24 Ocak 2019 tarihinde Kemer ilçesinde yaşanan şiddetli yağmur ve çıkan hortum sonrasında sel sularına kapılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın kaybolmasının üzerinden 3 yıla yakın zaman geçti. Kızının doğum gününde duygu dolu paylaşımlarda bulunan baba Ahmet Acar'ın, “Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim Babişim yaşıyor gelecek. Rabbim biliyor” sözleri yürekleri sızlattı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta öğrenim gören Buse Acar, 24 Ocak 2019 günü annesi Ayla Acar’ın kullandığı 07 KBS 99 plakalı otomobille babası Ahmet Acar’ın sanayi sitesindeki dükkanına gitmek üzere evlerinden çıktı. Sanayi sitesine yaklaştıkları sırada hortumun etkisiyle otomobil dereye yuvarlandı. Sel sularına kapılıp yaklaşık 200 metre sürüklenen ve dere kenarındaki bitkilere takıldığı sırada kendine gelen ağır yaralı Ayla Acar, bağırarak yardım istedi. Acar yardıma gelenlere “Arabada çocuğum var” deyince kontrol edilen araçta kimseye rastlanılamadı.

Buse Acarın babasından yürek sızlatan sözler

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100'E YAKIN NOKTADAKİ ARAMA ÇALIŞMASI SONUÇ VERMEDİ

Buse’nin kaybolduğunun anlaşılması üzerine olay yerine gelen askeri, sivil, gönüllü arama kurtarma ekipleri dere yatağında, hortumun güzergahı üzerindeki dağlık alanda, deniz ve deniz altında, sahil şeridinde Buse’yi aradı ancak denizden ayakkabısının teki, otomobilin dereye düştüğü noktada küpe ve çantası dışında bir şey bulunamadı.

Buse Acarın babasından yürek sızlatan sözler

Dere yatağının kurumasından sonra Buse’nin bulunma ihtimali görülen 100’e yakın nokta, özel sektöre ait iş makinelerinin de desteği ile kazıldı ancak yine bir sonuca ulaşılamadı. Olayın duyulması üzerine başlatılan arama çalışmaları aylarca devam etti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, helikopterler, sualtı timleri tarafından aylarca aranan Buse Acar’ın izine rastlanılamayınca 3 Mayıs 2019’da genç kız için Sanayi Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Buse Acarın babasından yürek sızlatan sözler

"BENİM BABİŞİM YAŞIYOR GELECEK"

Buse’nin dün doğum günüydü. Baba Ahmet Acar, kızının doğum gününde birçok paylaşımda bulundu. Buse’nin dereye uçtuğu aracı da paylaşan Acar’ın, “Babişim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Hadi gel 3 yıl olacak, sana gül aldım hediyeni alamadım. Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim Babişim yaşıyor gelecek. Rabbim biliyor” sözleri yürekleri sızlattı.

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Anne Ayla Acar ise, “İyi ki doğdun bir tanem. Bir benim ve babanın hayatından geçmemişsin. Bizim hayatımızda iz bırakmamışsın, hayatından geçtiğin, hayatında iz bıraktığın birkaç arkadaşın günleri ne seninle başlamışlar. Bizleri onlara onları bize emanet ettin. İyi ki varsınız Busemin canları” notunu düştü.

Çok sayıda arkadaşı ise Buse’nin fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada doğum gününü kutladı.

Buse Acarın babasından yürek sızlatan sözler

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#Antalya#Kemer#Hortum

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