Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 İOKBS tarihi
2021’in ilk ayında en çok merak edilen konulardan biri de bu yılın sınav takvimi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, bursluluk sınavı tarihinin de yer aldığı sınav takvimini açıklamıştı. Gerekli şartlara uygun olan öğrenciler, burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanacak. Peki, bursluluk sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte bursluluk sınavı tarihi…
Ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının 2021 tarihi bir süredir merak konusuydu. MEB, bursluluk sınavı ve bünyesindeki diğer sınavların tarihi paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 takvimine göre, ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ve hazırlık sınıfı) 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
2021 MEB TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.
Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ile mesleki açık öğretim lisesi ikinci dönem sınavları 27-18 Mart'ta yapılacak.
İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ise 25 Nisan'da.
Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi üçüncü dönem sınavı 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
Bu okulların birinci dönem sınavı ise 4-5 Aralık'ta olacak.
Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-Sınavı ile kalfalık ve ustalık teorik e-Sınavları, haftanın yedi günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında randevulu sistemle gerçekleştirilecek.
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