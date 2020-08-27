Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2020 Bursluluk sınavı giriş belgesi için gözler MEB'te

Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Daha önce 25 Nisan 2020'de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında eylül ayına ertelendi. Peki bursluluk sınavı giriş belgesi ne zaman yayımlanır? İşte 2020 İOKBS sınav tarihi ve detaylar…

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 05 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

BURSLULUK SINAVI KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."