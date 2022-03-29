Bursluluk sınavı ne zaman? 2022 MEB bursluluk sınavı tarihi

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Bursluluk sınavı ne zaman? soru mart ayının son günleri ile gündeme geldi. Her sene MEB tarafından düzenlenen ve yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Söz konusu sınav öncesi İOKBS başvuru tarihleri de adayların odaklandığı bir diğer konu oldu. Gözler şimdi sınavın 2022 takviminde. Peki, 2022 Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte, bursluluk sınavı tarihi ve başvurular hakkında ayrıntılar.

MEB'İN AÇIKLADIĞI TARİH

Bakanlığın yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.